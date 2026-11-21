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Frankenstein Junior
Adler-Perspektive von Toni Innauer: Eine neue Dimension des Kinder-Dopings?
Von Toni Innauer
Hajo Seppelt, Doping-Investigativjournalist, hat mit seiner aktuellen ARD-Dokumentation zu Kinderdoping richtig „ein Fass aufgemacht“.
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