32-Jähriger in Auffach alkoholisiert mit Zipfelbob abgestürzt und verletzt

Auffach – Ein alkoholisierter 32-jähriger Mann verunfallte am Freitagnachmittag in Auffach in der Wildschönau mit einem Zipfelbob und wurde dabei verletzt. Der Mann war mit einer Gruppe am Schatzberg unterwegs.

Es war ca. 17 Uhr, als ein 29-jähriger Tourengeher im Bereich der roten Piste 1 den Unfall akustisch wahrnahm. Das Mitglied der Bergrettung entdeckte in weiterer Folge einen im Fangnetz hängenden Zipfelbob. Ebenso stieß er dort auf den verunfallten und verletzten 32-Jährigen.

In weiterer Folge setzte er einen Notruf ab, wodurch weitere Bergretter der Ortsstelle Auffach/Wildschönau zur Unfallstelle aufstiegen und den 32-Jährigen mittels Akja bergen und schließlich dem Rettungsdienst übergeben konnten. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde der Mann ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.