Kreative Lösungen
Alt werden im Orden: Im Miteinander findet man (fast) immer einen Weg
Leben in der gewohnten Gemeinschaft und der klösterlichen Umgebung, so lange es möglich ist: Die Tertiarschwestern des heiligen Franziskus in Hall i.T. im Speisesaal.
© TT/Axel Springer
Der Fall der drei Nonnen von Goldenstein hat für viel öffentliche Aufregung gesorgt und ist innerhalb der österreichischen Ordensgemeinschaften ein außergewöhnlicher. Selbstbestimmung im Alter – wie geht das mit Ordensregeln zusammen? Einblicke in die und Gespräche über die letzte Lebensphase bei den ehrwürdigen Schwestern in Hall und Zams.