Alt werden im Orden: Im Miteinander findet man (fast) immer einen Weg

Der Fall der drei Nonnen von Goldenstein hat für viel öffentliche Aufregung gesorgt und ist innerhalb der österreichischen Ordensgemeinschaften ein außergewöhnlicher. Selbstbestimmung im Alter – wie geht das mit Ordensregeln zusammen? Einblicke in die und Gespräche über die letzte Lebensphase bei den ehrwürdigen Schwestern in Hall und Zams.