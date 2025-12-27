- Überblick
Kommentar
Mehr Tempo im Anti-Teuerungs-Kampf
Kommentarvon Alois Vahrner
Österreich hat sich bei Teuerung, Budget und beim Wirtschaftsstandort auch durch eigene Fehler in eine missliche Lage gebracht. Jetzt muss die rasche Kehrtwende gelingen.
