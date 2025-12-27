Après-Ski-Streit in St. Anton eskaliert: Zwei Verletzte, Ermittlungen wegen Nazi-Parolen

St. Anton am Arlberg – Ein Streit in einem Après-Ski-Lokal in St. Anton ist am Freitagabend eskaliert und endete mit mehreren Verletzten, Anzeigen und Ermittlungen wegen Nazi-Parolen.

Gegen 20.30 Uhr gerieten auf der Terrasse des Lokals Gruppen von österreichischen und niederländischen Männern aneinander. Einem 20-jährigen deutschen Sicherheitsmann gelang es zunächst, die Situation zu beruhigen. Als die Auseinandersetzung jedoch erneut aufflammte, wurde der Sicherheitsmann selbst zur Zielscheibe.

Ein 20-jähriger Österreicher warf eine Glasflasche nach dem Deutschen, verfehlte ihn aber nur knapp. Als der Sicherheitsmann versuchte, den Flaschenwerfer festzuhalten, griff er ihn massiv an. Bei der darauffolgenden Rauferei stürzten beide zu Boden. Der 20-jährige Österreicher blieb schließlich bewusstlos liegen und musste vom Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Zams gebracht werden. Auch der Sicherheitsmitarbeiter wurde verletzt.

Mit Nazi-Parolen beschimpft

Während des Vorfalls sorgte ein 21-jähriger Kollege des verletzten Österreichers für einen weiteren Skandal. Er beschimpfte Anwesende mit nationalsozialistischen Parolen und bedrohte einen weiteren 20-jährigen Sicherheitsmann mit dem Umbringen.