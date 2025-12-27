Partnerschaft mit Bestand
Lange bewährt: Patenschaft mit Christophorus 4 feiert 20 Jahre bestehen
Herbert Rieser (cafe+co), Stefan Pichelsberger (leitender Flugretter C4), Fritz Kaltenegger (CEO cafe+co) und Josef Deutinger Stützpunktleiter C4 (v.l.) bei der Übergabe des Dampfreinigers.
© Harald Angerer
Das Unternehmen café+co und die ÖAMTC-Flugretter in Reith verbinden eine langjährige Partnerschaft. Seit zwei Jahrzehnten bekommt die Crew alle Jahre Material und Ausrüstung, vorwiegend rund um die Einsätze und für das Leben am Stützpunkt.