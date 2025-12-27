Am 3. Jänner
Sillian startet musikalisch ins neue Jahr mit „moritz&co“ und „Strauss in Blech“
© moritz und co.
Der Kultursaal Sillian wird am 3. Jänner 2026 zum Schauplatz eines festlichen Neujahrsempfangs. Besucher können sich auf musikalische Darbietungen von "moritz&co" und der Tanzlmusik der Musikkapelle Sillian freuen.
Sillian – Der Abend beginnt um 20 Uhr, der Saaleinlass ist bereits ab 19 Uhr möglich. Den Auftakt macht die Formation "moritz&co" mit ihrem Programm "Strauss in Blech". Sie präsentieren klassische Melodien in einer Bearbeitung für Blechbläser.
Im Anschluss an das Hauptprogramm sowie beim Sektempfang sorgt die Tanzlmusik der Musikkapelle Sillian für Unterhaltung.
Eventinfos:
- Datum: 3. Jänner 2026
- Ort: Kultursaal Sillian
- Uhrzeit: Saaleinlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr
- Tickets: Vorverkauf € 10,00 | Abendkasse € 12,00
- Vorverkaufsstellen: Marktgemeindeamt Sillian, TVB-Büro Sillian, Musikkapelle Sillian