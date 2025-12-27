Trauer um ATV-Kultfigur von „Amore unter Palmen“: Harry ist tot

Traurige Nachrichten aus Oberösterreich: ATV-Reality-Star Harald Mayr ist tot. Wie das Stadtmagazin LINZA! berichtet, verstarb der 60-Jährige am Freitag in einem Pflegeheim in Gmunden, in dem er seit seinem Schlaganfall im Sommer gelebt hatte. Auch auf seiner Homepage wurde die Todesnachricht verkündet.