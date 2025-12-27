Starb in Pflegeheim
Trauer um ATV-Kultfigur von „Amore unter Palmen“: Harry ist tot
Harald „Harry“ Mayr wurde 60 Jahre alt.
© Screenshot: ATV
Traurige Nachrichten aus Oberösterreich: ATV-Reality-Star Harald Mayr ist tot. Wie das Stadtmagazin LINZA! berichtet, verstarb der 60-Jährige am Freitag in einem Pflegeheim in Gmunden, in dem er seit seinem Schlaganfall im Sommer gelebt hatte. Auch auf seiner Homepage wurde die Todesnachricht verkündet.
Bekannt wurde „Harry“ durch die Sendung „Amore unter Palmen“. Über Jahre suchte er in Tansania oder auf den Philippinen nach der großen Liebe. Allerdings vergeblich.
Zuletzt kämpfte Mayr, der zwischenzeitlich sogar mit einer Politikkarriere liebäugelte, mit schweren gesundheitlichen Problemen. (TT.com)