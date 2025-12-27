In die Klinik geflogen

Auf unpräparierter Piste gestürzt: 19-Jähriger bei Skiunfall in Kirchberg schwer verletzt

Kirchberg – Am frühen Freitagabend kam im Skigebiet „Kitzski“ in Kirchberg ein 19-jähriger Skifahrer zu Sturz und wurde dabei schwer verletzt. Der junge Mann war mit einer achtköpfigen Gruppe unterwegs. Mit zwei weiteren Skifahrern trennte sich der 19-Jährige gegen 17.45 Uhr von der Gruppe und fuhr über die gesperrte und unpräparierte schwarz markierte Piste „Goldener Schuss“ ab.

Laut Polizei fuhr er in Schussfahrt talwärts und kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit einem außerhalb der Piste gelagerten Schneedepot. Dabei erlitt er schwere Kopf- und Oberkörperverletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte vom Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht. (TT.com)

