Auf unpräparierter Piste gestürzt: 19-Jähriger bei Skiunfall in Kirchberg schwer verletzt

Kirchberg – Am frühen Freitagabend kam im Skigebiet „Kitzski“ in Kirchberg ein 19-jähriger Skifahrer zu Sturz und wurde dabei schwer verletzt. Der junge Mann war mit einer achtköpfigen Gruppe unterwegs. Mit zwei weiteren Skifahrern trennte sich der 19-Jährige gegen 17.45 Uhr von der Gruppe und fuhr über die gesperrte und unpräparierte schwarz markierte Piste „Goldener Schuss“ ab.