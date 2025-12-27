Cupra hat den Vortritt: Raval als Speerspitze von Volkswagens neuer Elektro-Generation

Die Volkswagengruppe kommt 2026 mit einer kleinen Armada von kompakten Elektrofahrzeugen auf Basis der neu entwickelten MEB+-Plattform auf den Markt. Noch vor Volkswagen, Skoda und später Audi startet Cupra mit dem Raval durch und will mit dem Viermeter-Modell dem sportlichen Markenimage voll gerecht werden.