Auf Skipiste in Serfaus gestürzt: 25-Jähriger erlitt schwere Kopfverletzungen

Mit schweren Kopfverletzungen musste am Donnerstag ein Skifahrer aus dem Skigebiet Serfaus-Kopardell in die Innsbrucker Klinik gebracht werden. Der 25-Jährige fuhr gegen 10.10 Uhr auf einer roten Skipiste in Schusshaltung talwärts. Auf Höhe des Funparks, streifte er eine derzeit unbekannte Skifahrerin und stürzte.