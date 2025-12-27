Streifte weitere Skifahrerin
Auf Skipiste in Serfaus gestürzt: 25-Jähriger erlitt schwere Kopfverletzungen
Mit schweren Kopfverletzungen musste am Donnerstag ein Skifahrer aus dem Skigebiet Serfaus-Kopardell in die Innsbrucker Klinik gebracht werden. Der 25-Jährige fuhr gegen 10.10 Uhr auf einer roten Skipiste in Schusshaltung talwärts. Auf Höhe des Funparks, streifte er eine derzeit unbekannte Skifahrerin und stürzte.
Er wurde mit schweren Kopfverletzung notärztlich erstversorgt und anschließend in die Innsbrucker Uniklinik gebracht werden. Die Skifahrerin blieb unverletzt. (TT.com)