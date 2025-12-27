Mit Unterschenkel unter Baum geraten: Forstarbeiter in Sautens schwer verletzt in Klinik geflogen

Zu einem schweren Forstunfall war es am Samstagvormittag in Sautens gekommen. Ein 44-Jähriger war gegen 10.30 Uhr mit Holschlägerarbeiten beschäftigt, als er im Wald ausrutschte. Dabei wurde er mit dem Unterschenkel unter einem bereits gefällten Baum eingeklemmt und zog sich schwere Verletzungen zu.