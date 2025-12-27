Im Wald ausgerutscht
Mit Unterschenkel unter Baum geraten: Forstarbeiter in Sautens schwer verletzt in Klinik geflogen
Zu einem schweren Forstunfall war es am Samstagvormittag in Sautens gekommen. Ein 44-Jähriger war gegen 10.30 Uhr mit Holschlägerarbeiten beschäftigt, als er im Wald ausrutschte. Dabei wurde er mit dem Unterschenkel unter einem bereits gefällten Baum eingeklemmt und zog sich schwere Verletzungen zu.
Weil er sich selbst nicht befreien konnte, verständigte er seine Gattin, welche den Notruf absetzte. Der Verletzte musste nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen werden. (TT.com)