Schwerer Unfall mit sieben Verletzten auf Inntalautobahn bei Zirl

Am Samstagnachmittag kam es auf der Inntalautobahn bei Zirl zu einem schweren Verkehrsunfall, bei welchem sieben Menschen verletzt wurden. Es waren gleich drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Ein 30-jähriger, staatenloser Mann, war gegen 13.10 Uhr mit seinem Pkw ostwärts Richtung Innsbruck unterwegs. Er übersah das auf dem Pannenstreifen abgestellte Auto eines 47-jährigen US-Amerikaners und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des Staatenlosen gegen den Pkw eines 46-jährigen Deutschen geschleudert, welcher auf der Überholspur unterwegs war.

Die Ehefrau sowie zwei Söhne des Deutschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Hall gebracht. Auch die Insassen des Pkw, welcher am Pannenstreifen abgestellt war, wurden leicht verletzt. Neben dem US-Amerikaner, befanden sich auch dessen Frau sowie zwei Kinder im Auto.

Der Staatenlose, welcher bei der Autofahrt keinen Sicherheitsgurt nutzte, wurde bei der Kollision schwer verletzt. Er musste in die Klinik nach Innsbruck gebracht werden. An den drei PKW entstand erheblicher Sachschaden.