Feuerwerkskörper löste Brand in Westendorf aus, Großeinsatz auch in Haller Altstadt

Das Hantieren mit Feuerwerkskörpern führte in Westendorf zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. In der Haller Altstadt löste offenbar ein defekter Geschirrspüler einen Brand aus. In der Folge musste ein Bewohner sogar vom Dach gerettet werden.

Westendorf, Hall in Tirol – Nicht nur auf der Nordkette hoch über Innsbruck hielt am Samstag ein Brand die Einsatzkräfte in Atem – auch in anderen Landesteilen hatten die Feuerwehren alle Hände voll zu tun.

In Westendorf führte offenbar unvorsichtiger Umgang mit Feuerwerkskörpern zum Ausbruch eines Feuers: Gegen 16.15 Uhr entzündete ein 57-jähriger Österreicher im Garten eines Einfamilienhauses mehrere pyrotechnische Gegenstände. Beim Abfeuern eines Feuerwerkskörpers gelangte dieser in die Thujenhecke, die prompt in Brand geriet. Nachdem eigene Löschversuche des Mannes mittels Wassereimer erfolglos blieben, verständigte die Lebensgefährtin des Mannes die Feuerwehr.

Die FF Westendorf, die mit drei Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften ausrückte, konnte den Brand erfolgreich bekämpfen. Ein Teil der Thujenhecke brannte auf eine Länge von rund sieben Metern bis auf die Stämme nieder. Der 57-Jährige wird wegen einer Übertretung nach dem Pyrotechnikgesetz bei der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel zur Anzeige gebracht.

Altstadtbrand in Hall, Bewohner evakuiert

Voll gefordert waren Polizei und Feuerwehren auch in Hall: Gegen 17.15 Uhr brach in einer Altstadtwohnung in der Mustergasse ein Brand aus. Die Polizeistreife, die als erstes vor Ort war, versuchte den Brand im ersten Stock mittels Feuerlöscher einzudämmen, musste dies jedoch aufgrund der starken Rauchentwicklung abbrechen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Hall und Heiligkreuz, die mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 42 Aktiven im Einsatz standen, konnten das Feuer dann jedoch löschen und um 17.45 Uhr „Brand aus“ melden. Die Bewohner des Brandobjektes und der angrenzenden Wohnhäuser mussten kurzzeitig evakuiert werden, wobei ein Mann aus der obersten Wohnung im betroffenen Haus mit der Drehleiter vom Dach gerettet wurde.