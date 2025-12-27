Weggerutscht trotz Schneeketten: Jäger in Untertilliach mit Auto abgestürzt

Ein Jäger stürzte am Samstag gegen 15 Uhr mit seinem Pkw auf einem Forstweg in Untertilliach ab. Der 33-Jährige fuhr gemeinsam mit einem 29-Jährigen als Beifahrer talwärts, als das Fahrzeug trotz montierter Schneeketten ins Rutschen geriet. Das Auto kam rechtsseitig von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf einem Baumstock in Schräglage liegen.