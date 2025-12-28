40 Festnahmen in Paris wegen illegaler Feuerwerkskörper

40 Personen sind französischen Medienberichten zufolge in Paris festgenommen worden, nachdem sie verbotenerweise Rauch- und Feuerwerkskörper gezündet hatten. Die Gruppe habe sich am Trocadéro-Platz nahe des Eiffelturms aufgehalten, hieß es unter Berufung auf die Polizei. Laut dem Sender BFMTV griffen die Ordnungskräfte ein, als sie die Aktionen auf Überwachungsvideos entdeckten. Niemand sei verletzt worden, meldete die Zeitung "Le Parisien". Ermittlungen wurden eingeleitet.