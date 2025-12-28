Noch offene Fragen nach Treffen zwischen Trump und Selenskyj

US-Präsident Donald Trump und sein ukrainischer Amtskollege Wolodymyr Selenskyj gaben sich nach ihrem Treffen in Palm Beach zufrieden. Man sei einem russisch-ukrainischen Abkommen seiner Meinung nach viel näher gekommen, sagte Trump. Allerdings gebe es noch ein oder zwei schwierige Fragen. Selenskyj sagt seinerseits, er habe eine großartige Diskussion mit Trump geführt.

Während Selenskyj davon sprach, dass das Problem der Sicherheitszusagen zu 100 Prozent gelöst sei, sah der US-Präsident dies erst zu 95 Prozent erreicht. Trump zufolge dürfte erst in einigen Wochen klar sein, wie ⁠die Verhandlungen zu einem Frieden im Ukraine-Krieg ausgehen werden.