Noch kein „Brand aus“
Einsatz auf der Nordkette geht weiter: „Löschen letzte Glutnester, haben die Lage im Griff“
Über Stunden waren Einsatzkräfte am Samstag mit den Löscharbeiten beschäftigt. Seit Sonntagmorgen geht der Einsatz weiter.
© Liebl Daniel
Der Waldbrand auf der Innsbrucker Nordkette hält zahlreiche Einsatzkräfte in Atem. Mit dem Morgengrauen wurde der Löscheinsatz, der am Samstag um 17 Uhr pausiert werden musste, fortgesetzt. Derzeit sind die Einsatzkräfte damit beschäftigt, letzte Glutnester händisch auszugraben und zu löschen. Die Lage sei aber im Griff, heißt es vom Branddirektor vor Ort.