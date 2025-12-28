Einsatz auf der Nordkette geht weiter: „Löschen letzte Glutnester, haben die Lage im Griff“

Der Waldbrand auf der Innsbrucker Nordkette hält zahlreiche Einsatzkräfte in Atem. Mit dem Morgengrauen wurde der Löscheinsatz, der am Samstag um 17 Uhr pausiert werden musste, fortgesetzt. Derzeit sind die Einsatzkräfte damit beschäftigt, letzte Glutnester händisch auszugraben und zu löschen. Die Lage sei aber im Griff, heißt es vom Branddirektor vor Ort.