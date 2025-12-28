Einsatz auf der Nordkette geht weiter: „Müssen Glutnester einzeln ausgraben und löschen“

Der Waldbrand auf der Innsbrucker Nordkette hält zahlreiche Einsatzkräfte in Atem. Mit dem Morgengrauen wurde der Löscheinsatz, der am Samstag um 17 Uhr pausiert werden musste, fortgesetzt. Erste Drohnenbilder verschafften der Feuerwehr einen Überblick über die Brandentwicklung über Nacht.