Löscharbeiten laufen weiter

Verursacher kam zur Polizei: Grund für Waldbrand auf der Nordkette geklärt

Am Planötzenhof wurde die Einsatzbasis der Feuerwehr für die Brandbekämpfung eingerichet. Dort werden die Hubschrauber mit Löschwasser versorgt. Unterstützt wird der Einsatz unter anderem von zwei Hubschraubern des Bundesheers (im Bild).
© Bundesheer/Christoph Seidner

Der Waldbrand auf der Innsbrucker Nordkette hält auch am Sonntag zahlreiche Einsatzkräfte in Atem. Ein „Brand aus“ wird es wohl erst am Montag geben. Am Vormittag stellten sich der zwölfjährige Verursacher und sein Vater der Polizei.

