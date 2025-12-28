Siebenfache Weltmeisterin kündigte mit 29 Jahren Karriereende an

Deutschlands erfolgreichste Skispringerin Katharina Schmid wird ihre aktive Karriere nach diesem Winter beenden. Dies sagte die 29-Jährige bei einem Pressetermin am Samstag.

„Ich habe mich dazu entschlossen, nach dieser Saison meine Karriere zu beenden. Ich bin mega, mega dankbar, dass ich das Privileg hatte, in diesem Sport groß zu werden und mit diesem Sport zu wachsen“, erklärte Schmid, die bis zu ihrer Hochzeit im Sommer 2023 Althaus hieß.

„Ich durfte so, so viel erleben. Ich durfte bei so vielen ersten Malen dabei sein. Ich bin, seit ich 15 bin, immer Teil des Teams gewesen und durfte alles mitnehmen, was geht“, fügte Schmid mit stockender Stimme an.

Die Oberstdorferin verabschiedet sich mit insgesamt sieben WM-Titeln von ihrem Sport. Die Bilanz von zwei olympischen Silbermedaillen kann sie bei den Winterspielen in Italien im kommenden Februar noch ausbauen. Der Höhepunkt in Schmids Karriere war die Nordischen Ski-WM im slowenischen Planica 2023, als Schmid drei Titel und eine Bronzemedaille gewann.

Keine Vierschanzentournee mehr für Schmid

Schmid hatte immer wieder offen gelassen, ob und wie lange sie ihre Karriere fortsetzt. Schon unmittelbar nach der Titelserie von Planica hatte sich die Oberstdorferin Gedanken über ein vorzeitiges Ende der Laufbahn gemacht. Als Katharina Althaus hatte sie bereits mit 15 Jahren ihr Weltcup-Debüt gefeiert.