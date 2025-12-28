Erstes Weihnachten mit Baby: Boris Becker teilte Fotos von privatem Weihnachtsfest

Boris Becker feierte das Weihnachtsfest im Kreise seiner großen Patchworkfamilie. Der Star war dabei die kleine Zoë Vittoria, die vor einem Monat das Licht der Welt erblickte.

Berlin/Mailand – Boris Becker (58) hat private Einblicke vom ersten Weihnachtsfest mit seiner Tochter Zoë Vittoria geteilt und sich im Kreise seiner großen Patchworkfamilie gezeigt. Auf Instagram teilte die Tennis-Legende ein Foto, auf dem Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro das rund einen Monat alte Baby hält. Dahinter stehen Becker und seine Söhne aus erster Ehe, Noah (31) und Elias (26). Auch Beckers Schwester Sabine Becker-Schorp und deren Kinder sind zu sehen.

„Ein paar kostbare Tage, an denen das Leben langsamer wird und die Familie an erster Stelle steht. Dann der Abschied ... und die stille Dankbarkeit, die zurückbleibt. Dankbar für die Mühe, die Liebe, die Momente und für die Familie, immer", schrieb Becker dazu.