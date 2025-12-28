„Neue Ära“
Düstere Aussicht: Cyber-Angriffe werden 2026 so gefährlich wie noch nie
KI-Agenten können ohne menschliches Zutun Schwachstellen entdecken, ausnutzen und zu Geld machen.
© iStockphoto
Computerangriffe werden bereits im kommenden Jahr vollständig automatisiert ablaufen. Das sagen Experten für Cyberkriminalität voraus. Angreifer können mit Künstlicher Intelligenz und Automatisierung künftig voll autonome Attacken durchführen. Für ihre Opfer ist das dramatisch. Wie kann man sich schützen?