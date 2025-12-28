Leise statt laut: TVB Tannheimer Tal setzt auf feuerwerksfreien Jahreswechsel

Die Region Tannheimer Tal appelliert an Gäste und Einheimische, den Jahreswechsel ohne Feuerwerk zu feiern – für Natur, Tiere und ein nachhaltiges Miteinander.

Tannheim – „Immer mehr Menschen in der Region wünschen sich einen Jahreswechsel ohne laute Knallerei“, lässt der Tourismusverband Tannheimer Tal mit Hinblick auf den Jahreswechsel wissen. Neben Sicherheitsaspekten stünden dabei vor allem der Schutz von Natur und Tieren sowie die Rücksicht auf Mitmenschen im Vordergrund.

Auch viele Gäste würden den Trend zu einem ruhigeren, bewussteren Feiern positiv wahrnehmen. „Wir vom Tourismusverband stehen daher hinter dem Verzicht auf das Abbrennen eines Silvester-Feuerwerks und propagieren dies auch gegenüber den Gästen und Einheimischen“, heißt es in einer Aussendung.