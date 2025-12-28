Einbrecher knackten Kellerabteile in Innsbruck und klauten drei Fahrräder

Innsbruck – In einem Mehrparteienhaus in Innsbruck wurden mehrere Kellerabteile aufgebrochen und insgesamt drei Fahrräder gestohlen. Wie die Polizei in einer Aussendung am Sonntag berichtet, soll der Einbruch zwischen dem 20. Dezember, 12 Uhr und Sonntag, 28. Dezember, 11.20 Uhr passiert sein.

Die bislang unbekannten Täter dürften vermutlich über eine offen stehende Eingangstür in den Keller gelangt sein und dort mit einem werkzeugähnlichen Gegenstand die Vorhängeschlösser der Kellerabteile aufgebrochen haben.