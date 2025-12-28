Baby unter dem Christbaum: Ski-Weltmeisterin Venier wurde Mama

Das Sensationsjahr 2025 wurde für Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier mit der Geburt ihres ersten Kindes gekrönt. Die 32-jährige Ex-ÖSV-Läuferin und ihr Ehemann Christian Walder teilten am Sonntag einen süßen Schnappschuss ihres Babys unter dem Christbaum.

„Dieses Weihnachten haben unsere Herzen das schönste Geschenk erhalten“, schrieb das Paar zum Foto. Name oder Geschlecht des Kindes wurden nicht verraten. Das Geburtsdatum allerdings schon. Bereits vor zwei Wochen am 14. Dezember kam der Sprössling zur Welt.

„Eine Liebe, die wir vorher nie kannten“, hieß es weiter. Zahlreiche Herzen und Gratulationen folgten auf den Fuß. U.a. von US-Speed-Queen Lindsey Vonn, DSV-Legende Felix Neureuther, ORF-Expertin Nici Schmidhofer oder der deutschen Abfahrerin Kira Weidle-Winkelmann. (TT.com)