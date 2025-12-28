Gut besuchter Abend

Benefizkonzert in Wörgl bringt Spenden für Schule in Afrika

Moderator Gunther Hölbl führte durch den Abend.
Wörgl feierte kürzlich ein erfolgreiches Benefizkonzert im Komma. Elisabeth Cerwenka organisierte den gut besuchten Abend. Der Erlös kommt der weiteren Renovierung der Presby Primary School in Ntronang zugute.

Wörgl – Der musikalische Abend stand unter dem Motto „Gemeinsam feiern, gemeinsam helfen mit adventlichen Klängen“. Für den guten Zweck traten mehrere Künstler auf. Die Trommler-Gruppe Silaba & Demba Diatta sowie die Schlitterer Sänger musizierten. Ebenfalls dabei waren die Familienmusik Strasser-Egger, Salvenbrass und das Trio Naturton. Moderator Gunther Hölbl führte durch das Programm.

Einen Reinerlös erzielte die Organisatorin auch durch einen Bausteine-Verkauf. Hier gab es Kekse, Lebkuchenherzen und Marmeladen. Die Einnahmen werden komplett für die Schule in Ntronang verwendet. (TT)

