Kyrgios servierte Sabalenka im „Battle of the Sexes“ ab

Der Australier Nick Kyrgios hat den mit Spannung erwarteten Geschlechterkampf „Battle of the Sexes“ im Tennis gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka ohne große Probleme gewonnen. Der 30-Jährige setzte sich am Sonntag im wenig spektakulären Show-Event in Dubai gegen die drei Jahre jüngere Belarussin mit 6:3,6:3 durch. Der dauerverletzte Kyrgios hat seit März kein offizielles Match mehr auf der Tour bestritten und ist in der Weltrangliste nur auf Platz 671 zu finden.

„Ich habe einen großen Kampf geliefert“, sagte Sabalenka dennoch und bot dem Wimbledonfinalisten von 2022 indirekt einen Rückkampf an: „Ich liebe Revanchen und ich liebe Herausforderungen. Ich würde es lieben, noch einmal zu spielen.“ Kyrgios zollte seiner Gegnerin großen Respekt: „Sie ist so ein großer Champion.“

Mehr Show- als Wettkampf