Wann kommt der Schnee?
Ungetrübter Sonnenschein: Zum Jahreswechsel herrscht in Tirol Bilderbuchwetter
Das Böllern zu Silvester wird vermutlich viele Einsatzkräfte auf Trab halten, da die Brandgefahr höher als üblich ausfällt. Wiesen wie in Itzelranggen (rechts im Bild) sind aufgrund der Witterung trocken.
Nach einem sonnigen Sonntag startet auch die neue Woche mit mildem, freundlichen Winterwetter. Die Silvesternacht dürfte den Wetterkarten zufolge in Tirol klar, aber kalt ausfallen. Im neuen Jahr wird ein Wetterumschwung erwartet, der auch Schnee bringen soll.