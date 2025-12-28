Junger Skifahrer prallte in Seefeld mit voller Wucht gegen Skidoo

Zu einem schweren Skiunfall kam es am Sonntagnachmittag im Gebiet Rosshütte in Seefeld. Gegen 14.45 Uhr war ein 13-jähriger Finne auf der blauen Piste Nr. 2 unterwegs, als er laut Polizei von einem Aufstiegsweg über eine Geländekante auf die Skipiste sprang. Dabei übersah er einen aufwärts fahrenden Skidoo der Pistenrettung.