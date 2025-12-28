Mit Rettungsheli geborgen
Junger Skifahrer prallte in Seefeld mit voller Wucht gegen Skidoo
Zu einem schweren Skiunfall kam es am Sonntagnachmittag im Gebiet Rosshütte in Seefeld. Gegen 14.45 Uhr war ein 13-jähriger Finne auf der blauen Piste Nr. 2 unterwegs, als er laut Polizei von einem Aufstiegsweg über eine Geländekante auf die Skipiste sprang. Dabei übersah er einen aufwärts fahrenden Skidoo der Pistenrettung.
Es kam zu einer frontalen Kollision, wodurch der Skidoo seitlich umstürzte und der Jugendliche schwer verletzt liegen blieb. Die beiden Pistenretter blieben unverletzt und leisteten sofort Erste Hilfe. Der Verletzte wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Innsbruck gebracht. (TT.com)