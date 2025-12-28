70-jähriger Autolenker prallte im Gschnitztal gegen Hausmauer

Zu einem Verkehrsunfall infolge eines Sekundenschlafs kam es am Sonntagnachmittag im Gschnitztal. Gegen 16.15 Uhr war ein 70-jähriger Autofahrer auf der Gschnitztalstraße taleinwärts unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam. Der Pkw durchbrach einen Zaun und prallte gegen einen Baum und anschließend in eine Hausmauer.