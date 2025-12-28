Nach Sekundenschlaf
70-jähriger Autolenker prallte im Gschnitztal gegen Hausmauer
Zu einem Verkehrsunfall infolge eines Sekundenschlafs kam es am Sonntagnachmittag im Gschnitztal. Gegen 16.15 Uhr war ein 70-jähriger Autofahrer auf der Gschnitztalstraße taleinwärts unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam. Der Pkw durchbrach einen Zaun und prallte gegen einen Baum und anschließend in eine Hausmauer.
Der Lenker konnte sich nach dem Unfall mithilfe weiterer Personen selbstständig aus dem Auto befreien. Sowohl das Fahrzeug als auch ein Teil der Hausmauer wurden schwer beschädigt. Der unbestimmten Grades verletzte Mann wurde von der Rettung ins Krankenhaus Hall eingeliefert. (TT.com)