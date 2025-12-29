- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Kommentar
Verlegung der Semesterferien: Wenn alles nur so einfach wäre
Kommentarvon Manfred Mitterwachauer
Der Wirtschaft ist die Entlastung der Tiroler Bevölkerung ein Herzensanliegen. Vor allem beim Verkehr. Deshalb werden schon einmal Ferien verlegt. Eine Augenauswischerei.
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten