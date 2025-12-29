Kommentar

Verlegung der Semesterferien: Wenn alles nur so einfach wäre

Manfred Mitterwachauer

Kommentarvon Manfred Mitterwachauer

Der Wirtschaft ist die Entlastung der Tiroler Bevölkerung ein Herzensanliegen. Vor allem beim Verkehr. Deshalb werden schon einmal Ferien verlegt. Eine Augenauswischerei.