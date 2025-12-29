Alkoholisierte Fahrerin krachte in Uderns gegen Betonwand, Auto überschlug sich mehrmals

Uderns – Zu einem schlimmen Unfall kam es in der Nacht auf Montag auf der Zillertalerstraße (B169). Eine 48-jährige Österreicherin war mit ihrem Auto von Kaltenbach kommend in Richtung Fügen unterwegs, als sie im Gemeindegebiet Uderns von der Fahrbahn abkam und gegen eine abgeschrägte Betonleitwand knallte.

Durch den Aufprall überschlug sich ihr Pkw und schlitterte rund 30 Meter auf der Beifahrerseite liegend über die Fahrbahn. Nachkommende Autofahrer alarmierten sofort die Rettung. Die 48-Jährige musste von der Freiwilligen Feuerwehr Uderns aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde anschließend der Rettung übergeben. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde die Frau ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. Ein durchgeführter Alkotest bei der Lenkerin war positiv, sie wird bei der zuständigen Behörde angezeigt. (TT.com)