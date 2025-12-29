Unbekannte Schadenshöhe

Dachstuhl von Abbruchhaus in Schwoich fing Feuer: Polizei nimmt Ermittlungen auf

Der Dachstuhl des verwaisten Hauses brannte lichterloh, als die örtliche Freiwillige Feuerwehr anrückte.
© ZOOM.TIROL

Schwoich – In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 00.33 Uhr wurde die Leitstelle Tirol über einen Gebäudebrand in Schwoich informiert. Die Freiwillige Feuerwehr Schwoich rückte aus und fand einen stark brennenden Dachstuhl eines leerstehenden Abbruchhauses vor.

Nachdem das Feuer erfolgreich gelöscht werden konnte, nahm die Polizei die Brandermittlungen auf, die am Montag fortgesetzt werden. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. (TT.com)

