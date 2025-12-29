Großeinsatz am Hintertuxer Gletscher: 17 Personen saßen in defektem Sessellift fest

Nach einem technischen Defekt am Hintertuxer Gletscher wurden 17 Menschen sicher aus einem Sessellift evakuiert. Verletzt wurde niemand.

Tux – Am Sonntagnachmittag gegen 15:35 Uhr fiel der 3er-Sessellift „Schlegeis" am Hintertuxer Gletscher nach einem technischen Gebrechen aus. Dem Bericht der Polizei zufolge führte ein Problem an der Antriebscheibe zur Abschaltung des Lifts – und rund 17 Fahrgäste blieben daraufhin in der Luft hängen.

Um die über die gesamte Liftstrecke verteilten Skifahrer evakuieren zu können, rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften an: darunter die Bergrettung Tux, die Alpinpolizei, sowie die Hubschrauber NAH „Alpin 5“ und „Libelle Tirol“. Wie sich jedoch herausstellte, war eine Bergung über den Luftweg aufgrund der starken Windverhältnisse nicht möglich. Die 17 Personen wurden schlussendlich von der Tuxer Bergrettung und Mitarbeitern der Zilltertaler Gletscherbahn terrestrisch evakuiert.