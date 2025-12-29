Bitte, nicht klicken! Gefälschte FinanzOnline-SMS im Umlauf

„Ihre FinanzOnline-ID läuft ab“, mit solchen SMS versuchen Betrüger derzeit wieder an sensible Daten zu kommen. Die Arbeiterkammer rät zur Vorsicht.

Derzeit sind auch in Tirol wieder betrügerische SMS-Nachrichten im Umlauf, die vorgeben, vom FinanzOnline-Service zu stammen. Davor warnt die Arbeiterkammer (AK) in einer Aussendung. In den Nachrichten heißt es etwa: „Ihre Anmeldung für die FinanzOnline-ID läuft ab.“ Ziel der Betrüger ist es, EmpfängerInnen dazu zu bringen, auf einen mitgeschickten Link zu klicken und dort persönliche Daten preiszugeben.

Laut AK führen die in den SMS enthaltenen Links auf täuschend echt gestaltete Webseiten, die dem Auftritt von FinanzOnline nachempfunden sind. Dort werden die Opfer zur Eingabe sensibler Informationen aufgefordert – insbesondere von Zugangsdaten oder Bankverbindungen.

Finanzministerium verschickt keine SMS

Die Arbeiterkammer betont ausdrücklich: Das Finanzministerium kontaktiert Nutzerinnen und Nutzer niemals per SMS und fordert auf diesem Weg auch nie zur Eingabe persönlicher oder finanzieller Daten auf. Wichtige Informationen werden ausschließlich postalisch oder über die Databox im jeweiligen FinanzOnline-Account übermittelt.

Was zu tun ist