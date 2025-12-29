Tiefe Glutnester gelöscht

Vorläufiges „Brand aus“ auf der Nordkette, weitere Kontrollen am Dienstag

Insgesamt vier Hubschrauber flogen pausenlos zwischen dem Waldgebiet und der Einsatzbasis am Planötzenhof hin und her.
Die Nachlöscharbeiten auf der Innsbrucker Nordkette sind am Montag wieder angelaufen und konnten am Nachmittag vorläufig beendet werden. Rund 80 Einsatzkräfte waren noch bei der Brandbekämpfung im Einsatz. Die etwa acht Hektar große Waldfläche geriet Samstagmittag in Brand, das Feuer konnte nur mühsam unter Kontrolle gebracht werden.

