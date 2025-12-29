Lenkerin fuhr rückwärts gegen Auto: 75-Jährige in Völs verletzt

Völs – Montagfrüh wurde eine 75-Jährige bei einem Verkehrsunfall in Völs verletzt. Die Frau fuhr in ihrem Auto hinter dem Wagen einer 31-Jährigen her. Als diese vor einem Haus anhielt, blieb auch die ältere Lenkerin stehen. Die jüngere Fahrerin legte den Rückwärtsgang ein, setzte mit ihrem Fahrzeug zurück und fuhr gegen den Pkw der 75-Jährigen.