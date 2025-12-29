Airbags lösten aus

Lenkerin fuhr rückwärts gegen Auto: 75-Jährige in Völs verletzt

Völs – Montagfrüh wurde eine 75-Jährige bei einem Verkehrsunfall in Völs verletzt. Die Frau fuhr in ihrem Auto hinter dem Wagen einer 31-Jährigen her. Als diese vor einem Haus anhielt, blieb auch die ältere Lenkerin stehen. Die jüngere Fahrerin legte den Rückwärtsgang ein, setzte mit ihrem Fahrzeug zurück und fuhr gegen den Pkw der 75-Jährigen.

Die Airbags lösten aus, dabei erlitt die Österreicherin eine Verletzung am Handgelenk, teilte die Polizei mit. Sie wurde von der Rettung an der Unfallstelle erstversorgt. Ihr Beifahrer und die 31-Jährige blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561