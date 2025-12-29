Tiroler auf Abschiedstour
Vom Wunderkind zum Dauerbrenner: Fettner blickt auf seine Tournee-Highlights zurück
Als der 15-jährige Manuel Fettner im Jahr 2001 in Bischofshofen auf Platz fünf sprang, staunten auch seine damaligen Tiroler Teamkollegen und aktuellen Nationaltrainer Stefan Horngacher (Deutschland, l.) und Andreas Widhölzl (Österreich, r.) nicht schlecht.
© gepa
Vor seiner am Montag startenden Abschieds-Tournee begab sich der Tiroler Skisprung-Routinier Manuel Fettner mit der TT auf eine Zeitreise. Diese Momente haben den 40-Jährigen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen geprägt.