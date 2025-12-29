Drei Jahre nach Scheidung: Gisele Bündchen hat zum dritten Mal „Ja“ gesagt
Gisele Bündchen (45) und ihr Partner Joaquim Valente haben sich getraut. Schon zu Beginn des Monats, vermeintlich am 3. Dezember, hat das Topmodel, die Anfang des Jahres das erste gemeinsame Kind auf die Welt brachte, den Bund der Ehe geschlossen. In einer kleinen, intimen Zeremonie mit den Familien des Paares und nur den engsten Freunden sollen sie sich in ihrer Heimat Surfside, Florida, auf ihrem Grundstück die ewige Liebe geschworen haben, berichtete Page Six.
Gisele Bündchen und der Jiu-Jitsu-Trainer kennen sich bereits seit einigen Jahren, waren zunächst Freunde, nachdem der Sportler erst ihren Kindern und schließlich auch ihr Jiu-Jitsu und Selbstverteidigung gelehrt hatte.
2022 kamen dann – kurz nach der Scheidung von Gisele Bündchen und Ex-Mann Tom Brady (48) – erste Gerüchte über eine mögliche Beziehung der beiden auf. 2023 bestätigten sie diese schließlich. Gegenüber der New York Times sprach Bündchen später ganz offen darüber: „Das ist das erste Mal, dass ich jemanden date, der zuerst ein Freund war. Es ist eine völlig andere Erfahrung.“
Für Gisele Bündchen ist es die zweite Ehe. Zuvor war sie 13 Jahre lang mit dem NFL-Spieler Tom Brady verheiratet. Im Oktober 2022 verkündeten sie ihre Scheidung. Während Außenstehende völlig ahnungslos waren, soll sich die Trennung der beiden zu dem Zeitpunkt aber schon länger angekündigt haben. Spekulationen über Affären wurden laut, aber nie bestätigt. Gemeinsam haben sie die beiden Kinder Benjamin (16) und Vivian (13). (TT)