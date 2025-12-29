Drei Jahre nach Scheidung: Gisele Bündchen hat zum dritten Mal „Ja“ gesagt

Gisele Bündchen (45) und ihr Partner Joaquim Valente haben sich getraut. Schon zu Beginn des Monats, vermeintlich am 3. Dezember, hat das Topmodel, die Anfang des Jahres das erste gemeinsame Kind auf die Welt brachte, den Bund der Ehe geschlossen. In einer kleinen, intimen Zeremonie mit den Familien des Paares und nur den engsten Freunden sollen sie sich in ihrer Heimat Surfside, Florida, auf ihrem Grundstück die ewige Liebe geschworen haben, berichtete Page Six.

Gisele Bündchen und der Jiu-Jitsu-Trainer kennen sich bereits seit einigen Jahren, waren zunächst Freunde, nachdem der Sportler erst ihren Kindern und schließlich auch ihr Jiu-Jitsu und Selbstverteidigung gelehrt hatte.

2022 kamen dann – kurz nach der Scheidung von Gisele Bündchen und Ex-Mann Tom Brady (48) – erste Gerüchte über eine mögliche Beziehung der beiden auf. 2023 bestätigten sie diese schließlich. Gegenüber der New York Times sprach Bündchen später ganz offen darüber: „Das ist das erste Mal, dass ich jemanden date, der zuerst ein Freund war. Es ist eine völlig andere Erfahrung.“