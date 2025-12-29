Kein Doppelleben als Rapper: Timothée Chalamet räumt mit Gerüchten auf

Timothée Chalamet versucht, den Spekulationen um sein Alter Ego im Rap-Kosmos ein Ende zu setzen. Immer wieder hatten Fans in den vergangenen Monaten gemutmaßt, hinter dem britischen Rapper EsDeeKid, der immer mit verdecktem Gesicht auftritt, stecke eigentlich der 29 Jahre alte Hollywoodstar.

Für diesen Rapper wird Chalamet gehalten

Nun tauchten die beiden allerdings gemeinsam in einem Video auf. In dem kurzen Videoclip, den sie in sozialen Medien veröffentlichten, ist zu sehen, wie Chalamet und EsDeeKid bekleidet mit Hoodie in einer Küche nebeneinander stehen, rappen und tanzen.

Zu hören ist ein Remix des Songs „4 Raws“ mitsamt Anspielungen auf Chalamets Freundin und Unternehmerin Kylie Jenner (28) sowie seinen aktuellen Film „Marty Supreme“.