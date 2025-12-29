Gerda Rogers blickt für 2026 in die Sterne: Was uns in der Liebe und im Beruf erwartet

Österreichs Star-Astrologin Gerda Rogers feiert am 1. Jänner ihren 84. Geburtstag und blickt nach wie vor gerne in die Sterne. Welche Herausforderungen das Merkur-Jahr 2026 bringt, welche Sternzeichen ein Glücksjahr bevorsteht und wen Amors Pfeil trifft, erklärt sie im Interview.