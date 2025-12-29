Merkur regiert 2026
Gerda Rogers blickt für 2026 in die Sterne: Was uns in der Liebe und im Beruf erwartet
Wirft Gerda Rogers einen Blick auf die Sterne von 2026, sieht die Astrologin die Skorpione als große Gewinner des neuen Jahres.
© imago/stock&people
Österreichs Star-Astrologin Gerda Rogers feiert am 1. Jänner ihren 84. Geburtstag und blickt nach wie vor gerne in die Sterne. Welche Herausforderungen das Merkur-Jahr 2026 bringt, welche Sternzeichen ein Glücksjahr bevorsteht und wen Amors Pfeil trifft, erklärt sie im Interview.