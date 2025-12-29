Tragödie am Berg: 14-Jähriger stürzt in Garmisch vor Freund in den Tod

Während einer Bergtour zweier Freunde ist ein 14-Jähriger ausgerutscht, etwa 150 Meter tief gefallen und im bayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen gestorben.

Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Burschen (im Alter von 13 und 14 Jahren) von Unterammergau aus zum Laubeneck gestartet. Unterhalb des Gipfels sei der 14-Jährige dann bei den winterlichen und eisigen Verhältnissen ausgerutscht. Vor den Augen seines Freundes stürzte er in die Tiefe.

Ein weiterer Wanderer habe das Unglück beobachtet und einen Notruf abgesetzt, wie es hieß. Die Bergwacht rückte mit einem Hubschrauber aus, der Jugendliche war zu dem Zeitpunkt jedoch schon tot. Seine Leiche wurde geborgen.