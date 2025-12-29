ÖBB sanieren Bahnstrecken nach Liechtenstein und die Schweiz

Bregenz, Vaduz – Mit 80 Millionen Euro wollen die ÖBB im kommenden Jahr 2026 rund sechs Millionen mehr in Vorarlberg investieren als im zu Ende gehenden Jahr. Das gaben die ÖBB am Montag mit ihrem „Rahmenplan 2025 – 2030“ bekannt. Ein Großteil der Aufwendungen fließt in den Ausbau der ÖBB-Strecke nach Liechtenstein, wodurch auch das Landeskrankenhaus Feldkirch besser angebunden wird.

Die ÖBB sind der Betreiber der Bahnverbindung zwischen Feldkirch und Buchs in der Schweiz, die über Liechtenstein geführt wird. Dort beginnt das Jahr 2026 „baulich mit einem Meilenstein“, wie es die ÖBB formulieren. Im Feldkircher Stadtteil Tosters starten die Hauptarbeiten für die neue Haltestelle Tosters, die den öffentlichen Nahverkehr in der Stadt und der Region deutlich aufwerten soll. Besonders das größte Krankenhaus des Bundeslandes wird dadurch besser erreichbar. Im Gegenzug wird die Haltestelle Tisis aufgelassen. Zudem werden das Schienennetz und die Haltestelle Nendeln im Fürstentum Liechtenstein um 35 Millionen Euro saniert. Diese Investition soll vor allem den Tausenden Vorarlberger Pendlern zugutekommen, so die ÖBB.

