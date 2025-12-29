Verkauf von Stadtwohnungen: Innsbrucker Opposition erzwingt Sondergemeinderat

Die geplante „Verschiebung“ von rund 170 Wohnungen der Innsbrucker Immobiliengesellschaft an die Neue Heimat bleibt stadtpolitisch das wohl brisanteste Thema. Die Opposition von links bis rechts fordert von der Stadtführung Antworten ein – und strengt dazu bereits im Jänner eine Sondersitzung an.