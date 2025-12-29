Antworten eingefordert
Verkauf von Stadtwohnungen: Innsbrucker Opposition erzwingt Sondergemeinderat
Politisch liegen teils Welten zwischen den Oppositionsfraktionen, bei der Forderung nach mehr Informationen zu den geplanten Wohnungsverkäufen sind sich aber alle einig: v l. Pia Tomedi (KPÖ), Andrea Dengg (FPÖ), Birgit Winkel (Neues Innsbruck), Andrea Haselwanter-Schneider (Liste Fritz) und Evi Kofler (ALi).
© Michael Domanig
Die geplante „Verschiebung“ von rund 170 Wohnungen der Innsbrucker Immobiliengesellschaft an die Neue Heimat bleibt stadtpolitisch das wohl brisanteste Thema. Die Opposition von links bis rechts fordert von der Stadtführung Antworten ein – und strengt dazu bereits im Jänner eine Sondersitzung an.