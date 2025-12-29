Deine Zukunft in der Pflege beginnt am Pflege Campus Kufstein

Bildung, die bewegt. Starte deine Karriere mit Sinn und Perspektive!

Bist du auf der Suche nach einer sinnvollen Tätigkeit, in der du dich verwirklichen kannst? Am Pflege Campus Kufstein entscheidest du dich für eine Ausbildung, die berufliche Perspektiven eröffnet und gleichzeitig eine sinnstiftende Aufgabe mit gesellschaftlicher Bedeutung darstellt.

Besonders das Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege bietet vielfältige berufliche Möglichkeiten und bereitet gezielt auf die komplexen Anforderungen des modernen Gesundheitswesens vor.

Langfristige Perspektiven

Das Bachelorstudium verbindet wissenschaftlich fundierte Theorie mit intensiver Praxis. Studierende erwerben pflegerische, medizinische sowie soziale Kompetenzen und lernen, Menschen in allen Lebensphasen professionell zu begleiten. Absolvent:innen übernehmen Verantwortung in der Pflege, arbeiten eng mit anderen Berufsgruppen zusammen und leisten einen zentralen Beitrag zur Gesundheitsversorgung. Gleichzeitig bietet der akademische Abschluss langfristige Perspektiven, von Spezialisierungen über Weiterbildungen bis hin zu Führungs- oder Lehrtätigkeiten.

© Pflege Campus Kufstein

Praxisnahe Ausbildungen

Neben dem Bachelorstudium bietet der Pflege Campus Kufstein praxisnahe Ausbildungen zur Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz, sowie zahlreiche Weiterbildungen an. Ob Berufseinsteiger:innen, Quereinsteiger:innen oder Pflegekräfte, die sich weiterqualifizieren möchten – hier finden alle den passenden Bildungs­weg.

Der Pflege Campus Kufstein, direkt neben dem Bezirkskrankenhaus Kufstein, bietet optimale Rahmenbedingungen zum Lernen und Entwickeln. Moderne Klassenräume, ein hochwertig ausgestattetes Simulationszentrum und praxisnahe Lernsettings ermöglichen eine Ausbildung auf hohem Niveau. Theorie und Praxis greifen hier nahtlos ineinander: Dank der engen Zusammenarbeit mit dem BKH Kufstein können Auszubildende und Studierende ihre Praktika direkt vor Ort absolvieren und von der Expertise eines hochangesehenen Akutkrankenhauses mit 14 Fachabteilungen profitieren.

Ergänzt wird das Angebot durch leistbare Wohnmöglichkeiten am Campus, die ein konzentriertes Lernen und ein starkes Gemeinschaftsgefühl fördern.

Informieren, erleben, entscheiden

Die Lange Nacht der Pflege am 26. Februar bietet die ideale Gelegenheit, den Pflege Campus Kufstein persönlich kennenzulernen. Besucher:innen können von 17 bis 21 Uhr die Räumlichkeiten besichtigen, Einblicke in das Studium und die Ausbildung gewinnen und sich umfassend informieren. Lehrende, Studierende und Mitarbeiter:innen stehen für persönliche Gespräche und Fragen zur Ver­fügung.