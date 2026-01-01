Ein „Epochenwechsel“ und viele Chancen: So stehen die Sterne für das Jahr 2026

Das Jahr 2026 bringt jede Menge Energie. Wo kommt sie uns zugute, wo sorgt sie für Herausforderungen? Was erwartet uns bei Liebe, Gesundheit und Beruf? Wie plant man das Jahr am besten im Einklang mit den Sternen? Diese und weitere Fragen beantwortet Astrologin Stefanie Knieriem im „Gut zu wissen“-Podcast.