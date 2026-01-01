Ein „Epochenwechsel“ und viele Chancen: So stehen die Sterne für das Jahr 2026
Das Jahr 2026 bringt jede Menge Energie. Wo kommt sie uns zugute, wo sorgt sie für Herausforderungen? Was erwartet uns bei Liebe, Gesundheit und Beruf? Wie plant man das Jahr am besten im Einklang mit den Sternen? Diese und weitere Fragen beantwortet Astrologin Stefanie Knieriem im „Gut zu wissen“-Podcast.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: So stehen die Sterne für das Jahr 2026
📱 Sie möchten „Gut zu wissen“ in Ihrer bevorzugten Podcast-App anhören? Klicken Sie dazu einfach auf „Abonnieren“ in der rechten oberen Ecke im Player.
Zur Person
Stefanie Knieriem kommt ursprünglich aus Deutschland, lebt aber seit vielen Jahren in Tirol. Schon lange begleitet die ausgebildete Arzthelferin auch das Interesse an der Astrologie, 2020 absolvierte sie eine Ausbildung in München. Nun bietet sie in St. Johann Beratungen an.
🎧 Aktuelle „Gut zu wissen“-Podcasts:
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Überholt uns die Maschine? Chancen und Risiken durch Künstliche Intelligenz
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Stachelige Schlafmützen: So kann man Igeln über den Winter helfen
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Im Herbst und Winter am Berg unterwegs: Worauf wir achten sollten
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Sauberkeitsfanat oder Dreckspatz: Wie viel Hygiene ist ideal?
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Nägelbeißen: Woher kommt die lästige Angewohnheit und wie wird man sie wieder los?
🎧 Podcast „Gut zu wissen“