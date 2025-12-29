Nach großem Waldbrand auf der Nordkette: Erweitertes Verbot für Feuerwerke in Tirol

Innsbruck – Ein heftiger Waldbrand auf der Innsbrucker Nordkette hat am Wochenende zahlreiche Einsatzkräfte in Atem gehalten. Auslöser dürfte ein Feuerwerkskörper gewesen sein. Zusätzlich zum bestehenden Feuerwerksverbot im Siedlungsgebiet hat die Stadt Innsbruck und auch das Land Tirol für Nordtirol Feuer und Pyrotechnik im Waldbereich weiter eingeschränkt.

Angesichts der weiter anhaltenden Trockenheit haben die Bezirkshauptmannschaften Imst, Innsbruck, Kitzbühel, Kufstein, Landeck, Reutte und Schwaz das „Entzünden und Hantieren mit Feuer im Wald und Gefährdungsbereichen“ verboten. Auch in Innsbruck hat Bürgermeister Johannes Anzengruber (JA – Jetzt Innsbruck) ein solches Verbot erlassen.

Umfassendes Verbot

Laut Aussendung vom Land umfasst das Verbot auch das Wegwerfen von brennenden oder glimmenden Gegenständen, wie insbesondere von Zündhölzern, Zigaretten bzw. das Abfeuern von Feuerwerkskörpern. Auch Zweckfeuer, wie das Verbrennen von Astmaterial auf Almflächen sind verboten. Das Verbot gilt zudem für jene Gefährdungsgebiete, wo die Bodenvegetation oder die lokalen Windverhältnisse das Übergreifen eines Bodenfeuers oder das Übergreifen eines Feuers durch Funkenflug in den benachbarten Wald begünstigen, etwa auf Wiesen neben Wäldern. Die entsprechenden Verordnungen gelten ab heute, Montag, bis auf Widerruf, auf jeden Fall jedoch bis inklusive der ersten Jännerwoche.

Als Alternative lädt die Stadt Innsbruck zum alljährlichen Bergsilvester ein. „Wir rufen dazu auf, auf das eigenständige Abbrennen von Pyrotechnik Feuern gänzlich zu verzichten und das professionell organisierte Feuerwerk mit entsprechend vorbeugenden Brandschutzmaßnahmen und einer Brandsicherheitswache zu genießen“, so Anzengruber. (TT.com)