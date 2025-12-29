85.000 Sternsinger sind wieder in ganz Österreich unterwegs

Kaspar, Melchior und Balthasar sammeln gemeinsam mit dem Stern Geld für Frauen und Mädchen in Tansania.

Mit einigen hochrangigen Besuchen beginnen Österreichs Sternsinger heute ihre diesjährige Sammelaktion für Hilfsprojekte in finanzschwachen Ländern. Als „Heilige Drei Könige“ verkleidete Kinder werden am heutigen Montag bei Kardinal Christoph Schönborn, dem designierten Wiener Erzbischof Josef Grünwidl sowie bei Bundeskanzler Christian Stocker zu Gast sein, ehe am Dienstag auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg Besuch erhält.

Am 1. Jänner wird eine Gruppe aus Frauenkirchen (Diözese Eisenstadt) in Rom beim Neujahrsgottesdienst mit Papst Leo XIV. dabei sein, ehe auch Österreichs Regierungsmitglieder und Parteispitzen königliche Besuche bekommen.

85.000 Sternsinger

Insgesamt rund 85.000 Kinder verkleiden sich in der Sternsingerzeit von 27. Dezember bis 6. Jänner in ganz Österreich als Stern, Caspar, Melchior und Balthasar und ziehen in Dreier- und Vierergruppen von Haus zu Haus, um die weihnachtliche Friedensbotschaft sowie Segenswünsche für das neue Jahr zu überbringen. Gleichzeitig bitten sie um Spenden, um Menschen in den ärmsten Regionen der Welt zu unterstützen. Begleitet werden die Kinder von rund 30.000 Erwachsenen. Mit den erhaltenen Spenden werden rund 500 Hilfsprojekte in Armutsregionen der Welt unterstützt.

Schwerpunkt auf Tansania