Kreativ, kompetent und nachhaltig

Die Modeschule Hallein vereint drei innovative Ausbildungsangebote unter einem Dach.

Im Zentrum aller Ausbildungsformen steht ein Handwerk, das, kombiniert mit wirtschaftlichen Kompetenzen, interessante Perspektiven für die Zukunft eröffnet. Der Abschluss mit der Reife- und Diplomprüfung schafft Zugänge zu Universitäten und Fachhochschulen. Wer sich also alle Türen offenhalten will, ist bei uns genau richtig!

Österreichweit einzigartig

Für Erwachsene mit Matura (oder Studienberechtigungsprüfung) gibt es ein viersemestriges Kolleg für Modedesign, das einen kompakten Einstieg in die Modebranche ermöglicht und seinen Fokus auf nachhaltige Designstrategien richtet.

© Modeschule Hallein

Jugendliche nach der 8. Schulstufe haben die Wahl zwischen der fünfjährigen Höheren Lehranstalt für Mode, die neben der Matura eine Berufsberechtigung als Bekleidungsgestalter*in bietet, und der österreichweit einzigartigen Höheren Lehranstalt für Hairstyling, Visagistik und Maskenbildnerei, die im nächsten Schuljahr ihr 10-jähriges Jubiläum feiert und für die Friseur- und Kosmetikbranche ausbildet, aber natürlich auch für viele andere Berufe gute Grundlagen entwickelt.

Im Modebereich geht es um Kompetenzen im kreativen und wirtschaftlichen Bereich, um Entwurf, Design, Fertigungsverfahren und Mode­fotografie. Ab dem 3. Jahrgang stehen vertiefende Schwerpunkte im Modemanagement oder Modedesign zur Auswahl.

Praxis und Allgemeinbildung

Im Hairstylingzweig gibt es die Vertiefungen Make-up Artist und Fashion Stylist. Im Fokus stehen Frisurengestaltung, Schönheitspflege, Farb- und Stilberatung genauso wie Verkaufsmanagement und Social Media. Neben den Themen aus dem Praxisbereich kommen natürlich auch Allgemeinbildung, Entre­preneurship Education und Persönlichkeitsentwicklung nicht zu kurz.

© Modeschule Hallein

Open Day gibt Einblicke

Bei unserem Open Day am 16. Jänner 2026 von 11 bis 17 Uhr kann man sich in Workshops, Ausstellungen und einer kleinen Moden- und Frisurenschau ein gutes Bild von den Angeboten der verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten machen.

Telefonische Anmeldung für Schnupper­termine jederzeit möglich: 06245 80716.

Für die professionelle Show 2026 am 29. Mai 2026 im Terminal 2 am Flughafen Salzburg können die Karten ab April im Sekretariat reserviert werden.

Tag der offenen Tür 16. Jänner 2026, 11–17 Uhr